Mariana Ximenes elege look 'diferentão' para curtir dia em Paris: "Sempre linda"

A atriz Mariana Ximenes elegeu um look 'diferentão', com combinação de estampas para curtir o dia em Paris

Redação Publicado em 29/09/2022, às 09h54

Curtindo dias especiais em Paris, na França, a atriz Mariana Ximenes (41) usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 29, para mostrar o look usado em um dia de turista pela capital francesa.

Através de seu perfil no Instagram, Mariana Ximenes compartilhou uma foto mostrando sua produção grifada para o dia.

Na foto publicada, Mariana Ximenes, que está de volta no reprise de 'Chocolate com Pimenta' surgiu com uma combinação de estampas no estilo 'grunge', com uma saia xadrez e uma blusa listrada, seguindo a paleta de cores preto e branco.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Mariana Ximenes aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da atriz: "Linda demais", escreveu um. "Sempre linda", disse outro. "Muito estilo", ressaltou o terceiro.

Veja o look de Mariana Ximenes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Ximenes (@marixioficial)

Grávida, Claudia Raia recebe abraço de Mariana Ximenes:

Claudia Raia (55) reencontrou nesta segunda-feira, 26, a amiga de longa Mariana Ximenes. Grávida do terceiro filho, a atriz registrou o momento nas redes sociais e deixou a web encantada.

Nos registros, compartilhados em seu Instagram, a Ana Francisca de Chocolate com Pimenta (TV Globo) aparece abraçando e fazendo carinho na barriga da dançaria. De forma divertida, às duas levam a relação de mãe e filha iniciada em A Favorita (TV Globo) para fora das telinhas.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!