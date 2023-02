Kylie Jenner é você? GKay ousa em look e é comparada com socialite

GKay surpreendeu seus seguidores ao surgir com bota diferentona

Parece que a temporada na Semana da Moda de Paris inspirou GKay (30). Na tarde desta sexta-feira, a humorista, que já está de volta para os seus compromissos em São Paulo, dividiu cliques de um look ousado com seus 20 milhões de seguidores. A peça eleita foi uma bota diferentona e a comoção foi tamanha que a humorista está sendo comparada a Kylie Jenner (25) nos comentários da publicação.

Nos cliques, Gessica aparece com o cabelo curtinho e fazendo carão, enquanto exibe a boa forma com um macacão preto coladinho e um casaco oversized, além de usar também óculos escuros e uma bota extravagante preta, que se assemelha a uma bolsa pelo excesso de tecido. O item é da grife 'Loewe' e deu um toque de criatividade ao look eleito por GKay.

Nos comentários, não faltaram elogios, e GKay foi comparada a empresária americana Kylie Jenner, que faz parte do clã das Kardashians: “Olhei rápido e jurei que era a Kylieeeee”, disse um influenciador. “TÁ A KYLIE DA CARA!”, exclamou outro. “Kylie é você?”, disse mais um. Alguns admiradores também focaram na bota da humorista: “Detesto você calçar diferente de mim…queria muito usar essas bolsas no pé”, elogiou Fê Paes Leme (30).

Gkay retira preenchimento no rosto: "Harmonizar da forma correta"

Gkay está passando por uma nova fase em sua carreira e vida pessoal e resolveu exteriorizar a mudança em sua aparência física. Na última quinta-feira, 2, a humorista realizou um procedimento para a remoção do preenchimento da face.

Com uma aparência mais próxima ao natural, Gkay surgiu nas redes sociais e falou sobre a decisão: “Fiquei sumidinha ontem porque fiz mais uma retirada de preenchimento, dessa vez na região do malar, que é essa parte superior da maçã do rosto" e explicou que pretende realizar o procedimento novamente: "Harmonizar meu rosto, dessa vez, de forma correta”, contou.