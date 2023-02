Gkay retira preenchimento no rosto: "Harmonizar da forma correta"

“Estou bem mais feliz”, declarou a comediante Gkay após retirar o preenchimento do seu rosto

A comediante Gkay (30) está cada vez mais voltando para um visual mais natural. Dessa vez, ela resolveu voltar atrás no preenchimento que tinha em seu rosto e mostrou o 'antes e depois' aos seus mais de 20,5 milhões de seguidores no Instagram nesta quinta-feira, 2.

No começo do ano, a influenciadora desfez o procedimento labial que trazia um maior volume para os lábios. "Tirei minha boca", escreveu a influenciadora nos Stories.

Na época, a influencer apareceu super feliz com o resultado de sua escolha, mas fez questão de relatar a adaptação. “Me acostumando ainda” e complementou: “Tô testando vários ângulos ainda, vocês gostaram?! É estranho inicialmente“, declarou a morena em um sequência de stories.

Em fevereiro de 2022, a influenciadora passou pelo fox eyes, traduzido como olhos de raposa, e um preenchimento labial chamado russian lips, uma técnica que utiliza gotículas de ácido hialurônico na sustentação da boca, além de preenchimento de mento, que busca remodelar o queixo.

Em suas redes sociais, ela falou sobre a nova retirada do preenchimento: "Fiquei sumidinha ontem porque fiz mais uma retirada de preenchimento, dessa vez na região do malar, que é essa parte superior da maçã do rosto", disse ela, que foi atendida em uma clínica de estética em São Paulo. "Harmonizar meu rosto, dessa vez, de forma correta", completou.

Gkay ainda compartilhou o recado que recebeu de um fã. "Tô amando te (re)conhecer", escreveu o seguidor. "Obrigada por essas mensagens lindas que vocês estão me mandando, eu também estou amando esse momento. Às vezes, a gente vai em busca do que não precisa, quando o que já tem está perfeito. Não quero dizer que vou deixar de me cuidar, mas agora estou bem mais feliz sem todos aqueles excessos", explicou.

Gkay faz mais de dez procedimentos estéticos em um ano!

GKay chamou atenção dos fãs em dezembro do ano passado, por conta das diversas alterações na aparência, realizadas em apenas um ano, totalizando mais de 10 procedimentos estéticos.

Entre as regiões corporais modificadas, a humorista já revelou que fez lipo HD, lipo LAD e mastopexia com prótese colocada. Já entre as modificações faciais, Gkay é adepta de preenchimentos na mandíbula e nas maçãs do rosto, além dos lábios, que foram removidos.