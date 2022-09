Kim Kardashian passa por sufoco com vestido na Semana de Moda de Milão: ''Doloroso''

Desespero! Kim Kardashian passa por sufoco ao apostar em vestido coladíssimo para último desfile na Semana de Moda de Milão

André Luiz Freitas Publicado em 27/09/2022, às 11h14 - Atualizado às 11h14

Não é novidade que Kim Kardashian (41) faz de tudo pela moda – ela, inclusive, já havia provado isso ao revelar uma dieta intensa para usar o vestido icônico de Marilyn Monroe (1926–1962) no Met Gala 2022 –. Agora, para curtir o último dia da Semana de Moda em Milão, a empresária precisou passar por um sufoco nada confortável.

A estrela do The Kardashians (Star+) escolheu um vestido prata de modelo tubinho longo e coladíssimo ao corpo. Apesar de estar usando uma peça de alta costura, feita sob medidas para ela, a socialite passou alguns perrengues por conta do formato da peça.

A filha de Kris Jenner (66) precisou dar pulinhos para subir as escadas do evento, e também teve que entrar no carro praticamente deitada, além de não conseguir fazer movimentos com a perna, incluindo não conseguir andar normalmente. A situação foi compartilhada através de um TikTok feito pela sua agenda e assistente particular.

Os fãs, é claro, não deixaram de comentar a situação: "Isso parece ser doloroso", disse uma seguidora no Twitter. "Como ela conseguiu manter a elegância?", refletiu um segundo. "Eu não conseguiria manter postura nesse vestido nem por 1 minuto", declarou um terceiro.

Ainda nas últimas semanas, Kim Kardashian e Scott Disick, ex de Kourtney Kardashian, se viram em meio a uma polêmica. As celebridades estão sendo processados em um valor milionário por esquema de fraude no Instagram.

Assista ao vídeo publicado por Kim Kardashian em seus Stories: