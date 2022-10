Kanye West desfila na lama para marca de luxo

Rapper Kanye West, ex-marido de Kim Kardashian, desfila para marca de luxo no Paris Fashion Week

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 22h05

O rapper americano Kanye West (45), ou apenas Ye, foi protagonista do desfile da marca de luxo espanhola Balenciaga, abrindo a passarela do Paris Fashion Week para a marca.

Ye apareceu no sexto desfile do evento com um look militar oversized, desfilando sob a lama, em um cenário pós-apocalíptico, como se o cantor fosse o último sobrevivente que começa uma fase nova da história humana, de acordo com o diretor criativo da Balenciaga, Demna Gvasalia.

Por mais que Kim Kardashian tenha perdido a performance de Ye na passarela, suas irmãs Khloe Kardashian e Kylie Jenner estiveram presentes, além de sua filha North West, que quis apoiar o pai.

A Balenciaga apresentou sua coleção de verão para 2023 com o lema “Faça amor, não faça guerra”. Demna Gvasalia encheu a passarela do desfile com areia e água para que suas roupas se sujassem na lama enquanto os modelos iam desfilando, mostrando o conceito das peças.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Balenciaga 🕊 (@balenciaga)

Kanye West compartilha fotos de Bruna Marquezine

Depois de elogiar Bruna Marquezine, ao encontrá-la no desfile da Burberry em Londres, Kanye West, também conhecido como Ye, repostou em seus Stories duas fotos da atriz e modelo em seu Instagram.

Segundo alguns registros feitos pelos fotógrafos que estavam presentes no local do desfile, vemos Ye elogiando o look da carioca, que estava com um vestido preto transparente com recortes nos braços e nas laterais das pernas para o evento.

Vale lembrar que o visual da atriz foi sugerido e criado pelo diretor criativo da marca responsável pelo desfile, Ricardo Tisci. Kanye teria dito "seu vestido é lindo" para Bruna, de acordo com a revista Vogue Brasil.

As fotos compartilhadas por Kanye West em sua conta oficial mostram Bruna Marquezine utilizando o look exclusivo da Burberry, indicando que o rapper e designer teria mesmo gostado da peça utilizada pela atriz carioca.