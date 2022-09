Após encontro durante desfile em Londres, rapper Kanye West compartilha fotos da atriz Bruna Marquezine em suas redes sociais

Parece que o rapper Kanye West (45), conhecido por Ye, virou fã mesmo da atriz Bruna Marquezine (27)! Depois de elogiar a artista brasileira, ao encontrá-la no desfile da Burberry na última segunda-feira, 26, em Londres, o artista repostou duas fotos da carioca em seus Instagram Stories na manhã desta quarta-feira, 28.

De acordo com o registro tirado pelos fotógrafos no local do desfile, é possível ver designer elogiando o visual da brasileira, que apostou em um vestido preto transparente com recortes nos braços e na lateral das pernas para o evento. Ela ainda usou brincos no formato de laços.

Vale ressaltar que o vestimento foi sugerido pelo diretor criativo da marca responsável pelo desfile, Ricardo Tisci: “Seu vestido é lindo”, teria dito Kanye West de acordo com a revista Vogue Brasil.

Inclusive, as fotos compartilhadas na conta oficial do ex-marido de Kim Kardashian (41), mostra Bruna Marquezie usando a roupa exclusiva, dando a entender que o rapper realmente gostou da peça usada por ela na ocasião.

Kanye West compartilha fotos de Bruna Marquezine em suas redes sociais:

