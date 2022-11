Juliette veste body cavado e arranca elogios com ensaio sensual: "Musa"

De body cavado, Juliette empina e mostra bumbum em ensaio sensual

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 08h23

A cantora e influenciadora digital Juliette Freire (32) pegou os fãs de surpresa, nesta última segunda-feira, 08, ao surgir com um look arrasador em um ensaio fotográfico. A vestimenta envernizada e cheia de transparência deixou toda a beleza e sensualidade de Juliette em evidência.

Na legenda, a vencedora do BBB21 colocou apenas um emoji de coração na cor preta, mas nas fotos publicadas no Instagram, ela empina o bumbum enquanto posa com body cavado, meia-calça no modelo arrastão, e nos pés, scarpins. Todos em tons de preto.

Ao se depararem com as fotos, os seguidores da influenciadora a encheram de elogios. "Perfeita demais", disse uma. "Zero defeitos", escreveu outra. "Que mulher!", se derreteu uma terceira.