Juliette surge com macacão prateado justíssimo e realça curvas

Campeã do BBB 21, Juliette Freire deixou os fãs de queixo caído com ousadia do look

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 22h37

A musa Juliette Freire surpreendeu ao aparecer com look justíssimo prateado e posar para fotos produzida. O macacão até os pés preencheu perfeitamente o corpão.

Em uma foto só, ela juntou diversas tendências. O prateado e o brilho na roupa e sapato são as queridinhos do momento, ao mesmo tempo que o delineado e as unhas pretas são um clássico.

O volume do bumbum acentuado e o carão deram ainda mais ousadia para as fotos. Em um vídeo, ela até posou com casacão por cima e óculos escuros em um ambiente fechado. "Quem é essa Kardashian prateada!?", escreveu na legenda e marcou o stylist responsável pelo look.

Recentemente, a campeã do BBB 21 teria sido convidada para ser rainha de bateria da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, do Rio de Janeiro. Isso porque, por conflito de agenda, a cantora Iza deixou o cargo. Juliette, no entanto, não teria aceitado.

Confira os fotões de Juliette Freire: