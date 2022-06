Juliana Paes arranca elogios dos fãs ao exibir, com antecedência, o look do 'Caldeirão': ''Maravilhosa!''

Juliana Paes esbanjou estilo ao surgir usando um look elegante durante a gravação do próximo Caldeirão

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 18h31

Nesta quinta-feira, 9, Juliana Paes (43) decidiu usar suas redes sociais para exibir, com antecedência, o look escolhido para o próximo Caldeirão.

A atriz, que é uma das juradas do Caldeirola, publicou uma série de cliques feitos durante um ensaio fotográfico, enquanto ela usava um conjunto de terninho e calça arrasador, cheio de penas, com alguns detalhes coloridos que imitavam flores.

Ela ainda apostou em um top roxo, uma make bafônica, com um batom vermelho e uma sandália de salto alto, super colorido.

Na legenda, Juliana escreveu: "Foi aqui que pediram o look do Caldeirola no Caldeirão? Quem disse branco acertou!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosa!", disse um. "Deusa!", falou outro. "Coisa linda viu?!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Juliana Paes exibindo o look que escolheu para a gravação do Caldeirão: