Giovanna Lancellotti surge com look preto estiloso e arranca elogios de fãs: ''Perfeita!''

Giovanna Lancellotti apostou em um look preto estiloso para fazer alguns cliques e deixou seus fãs babando

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 18h28

Nesta quinta-feira, Giovanna Lancellotti(28) decidiu usar suas redes sociais para esbanjar todo o seu estilo.

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece fazendo caras e bocas enquanto usava um look preto arrasador, cheio de fendas, combinando com um salto fino da mesma cor e uma bolsinha branca.

Ela também postou um clique romântico com o namorado, Gabriel David, enquanto ele dava um beijinho em sua bochecha, demostrando seu carinho.

Rapidamente, os comentários se encheram de elogios: "Linda!", disse um. "Perfeita!", escreveu outro. "Muito gata!", falou um terceiro.

Giovanna Lancellotti celebra dia de Iemanjá

No último dia 2 de fevereiro foi comemorado o Dia de Iemanjá e as redes sociais foram recheadas de homenagens à Rainha do Mar.

Uma delas foi de Giovanna que publicou belíssimas fotos nas redes, mostrando as belezas naturais do mar em diferentes lugares do país.

Confira os cliques de Giovanna Lancellotti esbanjando estilo com um look preto arrasador: