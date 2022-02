Giovanna Lancellotti celebra o 'Dia de Iemanjá' com cliques paradisíacos no mar: ''É onde me sinto mais feliz''

A atriz Giovanna Lancellotti celebrou o 'Dia de Iemanjá' com uma sequência paradísica de cliques no mar

Publicado em 02/02/2022, às 14h00

A atriz Giovanna Lancellotti (28) usou as redes sociais para celebrar o Dia de Iemanjá, comemorado nesta quarta-feira, 2, com diversas fotos no mar.

Em registros feitos pelo país, a artista celebrou a entidade, compartilhando fotos belíssimas e deslumbrantes no Instagram.

Nas fotos, ela aparece mergulhando em uma imensidão azul e também renovando o bronzeado em uma piscina natural e em uma caverna.

"Odoyá. Dia de mãezinha. Com ela é onde me sinto mais feliz. Não mexe comigo que eu não ando só", escreveu ela em seu post.

Em questão de minutos a postagem somava milhares de comentários: "Sereia", disparou a atriz Yanna Lavigne. "Odoyá", celebrou uma seguidora. "Não existe mulher mais linda", declarou um terceiro.

Além de Giovanna Lancellotti, as atrizes Ingrid Guimarães (49) e Carolina Dieckmann (43) também celebraram o Dia de Iemanjá com postagens nas redes sociais.

