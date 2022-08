Fernanda Paes Leme elege look fashionista para gravação: “Belíssima”

Para gravação de podcast, Fernanda Paes Leme aposta em look fashionista e surpreende com a produção

Redação Publicado em 30/08/2022, às 10h24

A atriz Fernanda Paes Leme (39) divide o podcast ‘Quem pode, POD’ com Giovanna Ewbank (35). E para mais uma semana do programa, Fernanda apostou em um look belíssimo e surpreendeu seus seguidores.

Através de seu perfil no Instagram, Fernanda Paes Leme compartilhou uma sequência de fotos mostrando os detalhes da produção perfeita, sob o styling de Marcell Maia, e fotos de Alex Santana.

Para mais um episódio do podcast, Fernanda apostou em uma combinação de saia midi e um body da grife Balenciaga, queridinha das famosas.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos de Fernanda Paes Leme usaram o espaço para enaltecer a beleza da atriz: "Uma gata!", escreveu um internauta. "Belíssima", disse outro. "Entregou tudo!", destacou o terceiro.

Veja o look usado por Fernanda Paes Leme:

Fernanda Paes Leme revela detalhes da primeira vez com João Vicente de Castro

Recentemente, Fernanda Paes Leme recebeu em seu programa com Giovanna Ewbank, o ator João Vicente de Castro e durante o bate-papo, ela e o ator deram detalhes que como foi a primeira vez deles.

A apresentadora contou que na ocasião estava com conjuntivite e por medo de transmitir ao amigo, decidiu transar usando óculos. O relato fez com que todos na mesa caíssem na gargalhada.

