Estilista Fabricio Neves revela segredos dos looks do mais novo clipe de Anitta

Fabricio Neves falou sobre os figurinos do clipe de A Tropa, nova canção de Anitta

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 17h00

Na noite desta quarta-feira, 29, Anitta (29) lançará sua mais nova canção A Tropa, que vem acompanhada de um clipe super especial e cheio de efeitos visuais.

Em suas redes sociais, a cantora já havia soltado alguns spoilers do clipe, feito em parceria com o jogo Free Fire, onde ela aparece caracterizada como A Patroa, a personagem de Anitta no game.

Os looks inspirados no jogo contaram com a participação do estilista Fabricio Neves, responsável por confeccionar algumas das roupas usadas pela artista e suas bailarinas no clipe.

O profissional revelou que recebeu ideias prontas inspiradas em jogadores que já existem no jogo: "Eu já recebi as ideias todas prontas, apenas o look de Anitta era novo. Tudo tinha que ser muito igual ao mundo gamer, trazendo muita realidade para os looks".

Anitta também ajudou na criação dos figurinos, assinados por sua styling Clara Lina. Fabricio foi responsável pela confecção dos dois principais looks da cantora, o azul e o de oncinha, além dos dois looks do ballet, o amarelo e o jeans.

O primeiro, Anitta aparece usando um shorts prateado de couro oligárquico, um top preto de vinil, uma jaqueta estampada de oncinha de sarja com plástico e detalhes de fita nas mangas, e luvas laranjas de couro. No outro, a artista surge com um top, hotpant, saia, luvas e bota, todos azuis e brancos feitos em couro e vinil.

O maior desafio da confecção, para Fabricio, foi o tempo, já que o estilista teve apenas uma semana para realizar os figurinos: "Foi uma correria, mas ver o resultado faz tudo valer a pena. Ela, de fato, ficou parecendo ter saído do mundo gamer. Ficou incrível!", finaliza.

Confira os desenhos e os looks feitos por Fabricio Neves para o mais novo clipe de Anitta, A Tropa:

Fabricio Neves, estilista de Anitta revela segredos dos looks do mais novo clipe da cantora.

Crédito: Reprodução/Instagram