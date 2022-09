Ex-BBB Sarah Andrade aposta em look confortável e fashionista para viajar

LOOK DO DIA

Ex-BBB Sarah Andrade usou suas redes sociais para mostrar o seu 'aerolook' fashionista

Redação Publicado em 16/09/2022, às 11h38

Nesta sexta-feira, 15, a ex-BBB Sarah Andrade (31) usou suas redes sociais para compartilhar fotos mostrando seu 'aerolook' fashionista.

Através do seu perfil do Instagram, Sarah Andrade compartilhou duas fotos no Aeroporto São José do Rio Preto, e arrancou diversos elogios dos internautas.

No look do dia, Sarah Andrade apostou em uma combinação confortável. Ela surgiu com uma calça cargo bege, uma blusa de alcinhas e boné.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Sarah Andrade marcaram presença nos comentários da ex-BBB: "Uma barbie", disse um. "Como é linda!", destacou outro. "Toda maravilhosa ela", escreveu o terceiro.

Veja o look usado por Sarah Andrade:

Sarah Andrade e Lucas Viana terminam namoro mais uma vez

Após reatar o namoro por um mês, Sarah Andrade acabou terminando novamente com o ex-A Fazenda Lucas Viana (31) no meio de agosto deste ano.

Após algumas idas e vindas, a ex-sister do BBB 21 confirmou a informação do término com o campeão do reality show da Record mais uma vez.

“Tem muito amor envolvido, mas a personalidade dos dois são muito fortes. A gente sempre se amou muito, isso nunca foi uma questão entre eu e ele. Não houve traição, graças a Deus”, disse Sarah em conversa com a colunista Fábia Oliveira, do Em Off.

A empresária ressaltou que nem só de amor se vive uma relação, já que eles pensam de maneira diferente. “A gente é muito diferente. Jeito de pensar. Acho que por os dois serem muito cabeça dura, cada um tem opiniões muito formadas sobre algumas coisas. E só o amor não dá certo”, falou.

A ex-BBB garantiu que continuam se gostando e a decisão foi tomada pelos dois. “Às vezes, é complicado falar sobre relacionamento, mas nós estamos tranquilos. Continuamos amigos. Muita coisa a gente tem para resolver juntos”, finalizou.

O ex-casal começou a namorar em junho de 2021 e terminaram no final do ano passado. Após reatarem recentemente, colocaram um ponto final na relação mais uma vez.

