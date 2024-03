Estilista transforma luxo em criatividade em nova coleção da Balenciaga

Tempo futuro chega com alguns toques contemporâneos e é a temática da coleção

Nesta temporada fall 24, o estilista georgiano Demna Gvasalia (42) fez uma reflexão sobre o ideal contemporâneo de luxo. Para ele, antes o luxo era reconhecido como algo mais escasso, finito e que habitava o alcance de poucos privilegiados. Hoje, no entanto, luxo é sobre criatividade: “Parece que o que é escasso e finito nos dias de hoje é a criatividade. Eu acredito que a criatividade se tornou uma nova forma de luxo”.

O escape de criatividade para o estilista nesta coleção foi unir elementos do fundador da marca, o espanhol Cristóbal Balenciaga (1895-1972), com seus próprios direcionamentos artísticos, resultando em criações que trazem toda a sofisticação experimental de Cristóbal, mas que também emanam o espírito anárquico e desafiador de Demna.

A primeira parte da apresentação foi toda sobre silhuetas alongadas, seja com os vestidos que possuíam ao mesmo tempo fluidez e estrutura, drama e romantismo, intervenções conceituais e as características da estética apocalíptica tão presentes na trajetória de Demna, seja por meio de sobretudos mais amplos e ricamente texturizados. O estilista revisitou as peças clássicas do armário feminino, como trench-coats, jaquetas de couro e até calças jeans e explorou formas alternativas de uso para estas peças, modificando completamente as suas funções originais.

O styling trabalhado em camadas teatrais, acessórios robustos e a costumeira manifestação do visual esportivo futurista completam a coleção, que recua alguns degraus na experimentação que muitas vezes foi feita para chocar e se aproxima um pouco mais da herança de Cristóbal, sem que se apague, obviamente, os símbolos clássicos da trajetória de Demna. “Fazer roupa é o que mais me deixa feliz. É um trabalho sério e não se trata de criar imagem ou negócios. E não estou interessado em cultura pop, para ser sincero”, ressaltou o estilista.

FOTOS: GETTY IMAGES