Duo holandês manifesta irreverência e se volta para a beleza da imperfeição

Duo de estilistas da alta-costura desafia os conceitos clássicos de beleza e propõe uma reflexão

Mesmo com uma trajetória marcante e reconhecida de 30 anos, o duo holandês Viktor Horsting (55) e Rolf Snoeren (55) encara a moda e, principalmente, a altacostura como uma oportunidade de manifestar irreverência e muita atitude. Justamente por não se levar tão a sério é que a dupla tem um dos repertórios mais importantes na linha do tempo da alta-costura com um histórico de vanguarda que abraça conceitos experimentais e da arte, e que se renova e emociona a cada temporada. Os estilistas sabem como reinventar os seus próprios códigos e, mesmo com uma identidade tão consolidada, cada coleção conta sua própria história.

Nesta temporada, Viktor e Rolf se voltam para toda a beleza da imperfeição, uma de suas principais assinaturas. O inacabado, o rústico, o deteriorado, o defeito proposital em silhuetas produzidas de forma imaculada — um verdadeiro sopro de espontaneidade em uma temporada de moda historicamente mais rígida.

Se o momento para a alta-costura é de materializar sonhos, as tesouras de Viktor e Rolf agiram com destreza para dar uma certa dose de realidade e de crueza em vestidos e casacos perfeitamente formados em sua modelagem inicial e que ganham novas camadas com materiais dramaticamente recortados, mostrando que absolutamente nada é dotado integralmente de perfeição. Os designers desafiam todos os conceitos clássicos de beleza e propõem uma reflexão sobre a fantasia e sobre a ideia de inacessibilidade que a alta-costura incita com doses cavalares de máculas e deficiências que a maioria de nós lida na vida real.

FOTOS: GETTY IMAGES