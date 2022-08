De rosa, Patrícia Poeta aposta em saia com fenda para o Encontro

Repleta de estilo, apresentadora Patrícia Poeta aposta em saia com fenda para comandar o 'Encontro' e rouba a cena

16/08/2022

A apresentadora Patrícia Poeta (45) iniciou a terça-feira, 16, a semana com muita leveza no comando do Encontro (TV Globo)! Para a transmissão desta semana, a comunicadora brincou com o estilo ao escolher uma combinação colorida e discreta.

Repleta de estilo, a empresária apostou em uma combinação bordô com rosa nude, de forma bem discreta, esbanjando elegância e beleza. Para a ocasião, ela optou por uma blusa com recorde e mangas longas com uma saia de veludo com fenda na altura do tornozelo.

Para completar com a combinação, uma sandália de salto alto com listras que remetem as peças de cima: "Valeu por hoje! Obrigada pela companhia, pessoal!", escreveu ela ao se jogar na plateia em um dos registros. "Ótima terça", continuou ela.

Os fãs, é claro, não deixaram de comentar sobre o estilo da estrela brasileira: "Você é maravilhosa!", disse uma admiradora. "Amei essa saia", brincou outra. "Acho lindo o amor que você tem pelo programa. Você é demais", destacou uma terceira.

Dona de um estilo autêntico, Patrícia Poeta encanta com os looks do dia para o Encontro. Nos últimos dias, ela conseguiu montar uma combinação com as cores do programa e surpreendeu com o resultado harmônico.

