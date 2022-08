Patrícia Poeta consegue montar look com cores do cenário do 'Encontro': ''Maravilhosa''

Apresentadora Patrícia Poeta encantou ao mostrar look de cores combinando com o cenário de seu programa

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 13h59

A apresentadora Patrícia Poeta (45) caprichou em mais um look para comandar o Encontro e nesta quinta-feira, 11, decidiu combinar a roupa com o cenário do programa.

Usando as cores da atração, a jornalista global surgiu toda estilosa com uma blusa de mangas de cor amarela, calça e sapatos roxos. O penteado escolhido para compor a combinação foi uma trança de lado.

"Look de hoje combinando com o fundo do programa… sintonia! Obrigada pela companhia hoje, pessoal! E plateia, querida: gratidão. Adoro vocês! Venham sempre!", disse Patrícia Poeta para quem acompanha seu programa.

Nos comentários dos cliques, os internautas admiraram o estilo da famosa. "Maravilhosa", elogiaram os fãs. "Linda demais", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, Patrícia Poeta apostou em um look mais básico e comportado. Mesmo assim, a apresentadora deu um show de estilo com as peças neutras.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Poeta (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta faz declaração para Fátima Bernardes ao assumir o Encontro

Antes de assumir o lugar da apresentadora Fátima Bernardes (59) no Encontro, Patrícia Poeta não deixou de fazer uma homenagem para a colega de trabalho após a passagem de mais um bastão.

Em sua rede social, a jornalista, que já havia ficado no lugar da veterana no Jornal Nacional, falou sobre ter a honra de encarar mais um desafio em sua carreira que antes era tocado pela amiga de emissora.

"Tem 10 anos que tiramos uma foto juntas, assumindo novos desafios cada uma. E cá estamos nós de novo nos reencontrado em nova fase de carreira. Que momento lindo! São lembranças pra guardar pra sempre", relembrou quando assumiu a bancada do Jornal Nacional para Fátima Bernardes ir para o Encontro assumir o desafio de entretenimento nas manhãs da Globo.

