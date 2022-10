De macacão brilhante, Patrícia Abravanel rouba a cena com elegância: ‘’Ritmo de festa’’

Para apresentar edição especial de programa, apresentadora Patrícia Abravanel brilha ao apostar em produção com macacão branco

Redação Publicado em 10/10/2022, às 13h05

A apresentadora Patrícia Abravanel (45) deu um show de estilo em sua rede social na noite do último domingo, 9, ao compartilhar uma sequência de fotos toda produzida para mais uma gravação.

Pronta para comandar o Roda Roda, a herdeira do dono do baú chamou a atenção ao surgir arrasadora usando um macacão branco da grife carioca Agilità com detalhes brilhantes aplicados em toda sua extensão.

De madeixas soltas e onduladas, ela não poupou o sorrisão sincero ao mostrar toda as sua beleza e elegância nos bastidores do programa noturno.

Para completar a produção, ela optou por uma maquiagem glow que realçou os seus traços: “Hoje o Roda Roda Jequiti está em ritmo de festa!”, celebrou ela sorridente na legenda da postagem compartilhada no seu perfil do Instagram.

Ao exibir detalhes da combinação nada discreta em um carrossel de registros, a famosa brasileira logo arrancou elogios das suas milhares de seguidoras. “Que look perfeito”, aprovaram os fãs. "Cada dia mais maravilhosa", exclamaram outros.

Veja o look usado por Patrícia Abravanel:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

Patrícia Abravanel fica radiante com festa surpresa da família:

Recenteemnte, a apresentadora Patrícia Abravanel completou 45 anos. E para comemorar a data especial, o marido, Fábio Faria, com os três filhos da herdeira de Silvio Santos preparam uma festa surpresa para alegrá-la.

Em sua rede social, a comunicadora do SBT compartilhou o vídeo do momento em que foi surpreendida pela família. Vendada, ela andou até uma sala de sua mansão, onde encontrou uma mesa com bolos para cantar os parabéns.

"A vida é boa com você Jesus! Obrigada por tanto “ A glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos!” (Efésios3:20)", escreveu Patrícia Abravanel o versículo na legenda.

