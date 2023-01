De férias na Tailândia, Iza exibe curvas com vestido coladinho

A cantora Iza apostou em um vestido justo para curtir seu primeiro dia de férias em Bangkok, na Tailândia

Quando o assunto é estilo, Iza (32) sempre dá aulas! Nesta sexta-feira, 13, a cantora, que desembarcou para as férias em Bangkok, na Tailândia, curtiu o destino com um look ousado! O vestido, que foi eleito por Iza, é justinho e ressalta muito bem suas curvas, além de receber acessórios que garantem um ar esportivo ao visual.

E o look é de milhões! Segundo informações detalhadas pela Vogue, o vestido é assinado pela grife Off White e custa cerca de R$2.100. A bolsa escolhida também chama atenção e é uma Prada, trabalhada em cristais, que custa cerca de R$23 mil. Apesar do luxo, a combinação passa o ar casual, com um lenço na cabeça, e deve ser a aposta da moda na próxima temporada.

A cantora publicou vários cliques com as peças, em suas redes sociais, mostrando alguns detalhes de Bangkok. Na legenda, Iza foi enigmática e deixou uma palavra em tailândez, atiçando a curiosidade dos fãs: “S̄wạs̄dī’, que significa em livre tradução: “Olá”, como uma saudação às férias.

Nos comentários, não faltaram elogios de outras celebridades: “Que demais!!!”, comentou Lucas Lima (40), marido de Sandy (39), se referindo ao destino escolhido por Iza. “A maior linda do mundo”, comentou o cantor Saulo Fernandes (45). “Aiziii mudeuziii a última foto…” e “Que neném mds”, elogiaram a cantora Negra Li (43) e Pabllo Vittar (29), sobre a última foto da sequência, em que Iza olha para o lado.

Iza faz topless e arranca elogios de famosas

Iza deixou todos babando com alguns cliques publicados em suas redes sociais no começo desse ano! A cantora, que está de férias, surgiu em um ensaio de fotos fazendo topless no mar e encantou não apenas seus fãs, como também, diversas celebridades, que a elogiaram nos comentários.

No clique, tirado pela fotógrafa Carol Caminha, Iza aparece sensual, escondendo os seios com os braços e exibindo os longos fios cacheados e legendou: "Oi, 2023”. A cantora Pocah respondeu com um elogio: “Oi sereia”, seguida de “Deusa”, disse Grazi Massafera.