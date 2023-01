Iza surpreende seguidores e arranca elogios de famosas ao fazer topless: 'Sereia'

Iza compartilhou fotos de um ensaio fotográfico enquanto fazia topless em uma praia deserta; cantora recebeu elogios na publicação

Iza (32) surpreendeu seus seguidores ao mostrar um novo álbum de fotos. A cantora publicou imagens de um banho de mar enquanto fazia topless. Nas fotos, ela rejeitou a parte de cima do biquíni ao curtir um momento ao ar livre em uma praia deserta. Ela arrancou elogios de outras famosas. "Sereia", disparou a cantora e ex-BBB Pocah (28).

A artista escondeu a parte íntima de seu corpo com os braços e caprichou nas poses ao aparecer se banhando na água do mar. O ensaio fotográfico foi realizado pela fotógrafa Carol Caminha. A cantora tem mais de 16,6 milhões de seguidores na rede social. Na legenda, ela foi breve: "Oi, 2023 🌊".

Iza foi muito elogiada pelos fãs e até mesmo celebridades nos comentários da publicação. “Coisa mais linda”, disparou um seguidor. “A mulher mais linda desse Brasil”, comentou mais um. Teve uma fã que ainda pediu para a artista publicar mais fotos do ensaio. “Oi sereia”, elogiou a cantora Pocah. "Deusa", disse a atriz Grazi Massafera.

Em outra publicação, a cantora ainda mostrou momentos de sua apresentação no réveillon do Rio de Janeiro e desejou um ótimo ano novo para seus seguidores. "2023 vai ser o melhor ano da sua vida", escreveu Iza.

No dia 10 de outubro, ela confirmou o fim de seu casamento com o produtor musical Sérgio Santos. Ela compartilhou um comunicado nas redes sociais para revelar que está solteira. “A vida é feita de ciclos e vocês sabem o quanto sou honesta quando compartilho cada um deles com vocês aqui. Sempre respeito meu tempo e dessa vez não foi diferente, continuo acreditando que o mais íntimo precisa ser processado dentro da gente, antes de tudo. Então, agora me sinto pronta para dividir com vocês que eu e Sérgio não somos mais um casal”, afirmou ela.

"Temos uma história linda de amor, cumpliciade e parceria, e estamos ressignificando essa relação como duas pessoas que se respeitam e se admiram, mas em novos caminhos. Agradecemos o carinho que recebemos desde o início e, por isso, queríamos comunicar nossa decisão da forma certa, com o cuidado que essa história merece. Agora precisamos de espaço para entender cada etapa dessa nova fase. Com todo meu amor, Iza”. concluiu Iza. A cantora e Sérgio se casaram em dezembro de 2018 em uma cerimônia religiosa na Igreja Nossa Senhora da Glória, no Rio de Janeiro.