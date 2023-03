Bandanas, looks coloridos e calças flare: Moda dos anos 70 vira tendência de famosos

De Carla Diaz até Harry Styles, famosos usam tendências que foram febre há 50 anos

Apesar de todo ano surgirem novas tendências no mundo da moda e da maquiagem, os universos acabam se tornando cíclicos com peças de roupas e estilos que voltam anos depois de terem bombado. Esse fato vem acontecendo com as referências dos anos 1970, marcantes cultural e socialmente. Veja a seguir celebridades que usam a década de 70 como inspiração.

Segundo a autora do livro Mary Jane que trata sobre as tendências da década, Jessica Anya Blau, as muitos itens que eram usados há 50 anos continuam sendo atuais até os dias de hoje. No projeto ambientado em 1975, lançado em fevereiro pela Buzz Editora, Blau vai além das febres do mundo da moda e maquiagem, e também aborda a música e cultura da época.

Um dos exemplos são as bandanas, seja utilizadas na cabeça, no pescoço, no braço ou até mesmo como cinto ou top. O acessório voltou a ser bastante utilizado pela atriz Carla Diaz durante sua participação na 21ª temporada do Big Brother Brasil, e até hoje, dois anos depois, continua sendo bastante visto em diversos looks.

Além das bandanas, uma tendência dos anos 1970 as calças flare, conhecidas como "boca de sino", também voltaram como inspiração para 2023 no guarda roupa de famosas como Carolina Dieckmann. O item já virou até look para capa de álbum do cantor internacional Harry Styles, em seu disco Fine Line.

A década também deixou marcada as estampas diferenciadas e cores vibrantes nos looks, deixando para trás os vestidos rodados e as jaquetas de couro dos anos 1960. Verde limão, rosa shocking e até mesmo tons de azul estão mais presentes no guarda-roupa de famosas nacionais e internacionais como Sabrina Sato e Blake Lively.

Na maquiagem, os olhos marcados eram febre e roubavam o protagonismo. Coloridos ou neutros, eles eram a composição principal na hora da make, e deixavam os lábios e a pele em segundo plano. Atualmente, a técnica voltou com tudo e se mostra presente em diversos tutoriais na internet e também no rosto de diversos influenciadores e famosos, com novas técnicas como o Foxy Eyes, por exemplo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

CONFIRA FOTOS DE FAMOSOS RECICLANDO TENDÊNCIAS DOS ANOS 1990:

Carla Diaz usando bandana

Carolina Dieckmann usando calça flare

Capa do álbum Fine Line, de Harry Styles

Sabrina Sato e Zoe usando amarelo vibrante para a Copa do Mundo