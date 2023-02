De Virginia a Jade Picon: Biquínis de tricô voltam a ser tendência para o verão 2023; veja fotos

Queridos das famosas desde o verão passado, biquínis de tricô voltaram com tudo para este verão

Grande aposta para o verão, por parte de celebridades e anônimas também, o biquíni de tricô voltou para o ano de 2023. A trama costuma aparecer com franjas, cores diferentes e esbanjando sensualidade para quem quiser usar, sempre com transparências e muitos detalhes em sua produção.

Nomes como Duda Reis, Giovanna Ewbank, Isis Valverde e Virginia Fonseca já aderiram à moda. A influenciadora Jade Picon também costuma posar com os biquínis, ainda mais agora que se mudou para o Rio de Janeiro para conseguir se dedicar às gravações de Travessia, novela das 21h da Globo.

Inclusive, a intérprete de Chiara na trama de Gloria Perez, trouxe à tona os biquínis de tricô no ano passado, em 2022. Durante sua participação na 22ª edição do Big Brother Brasil, a irmã de Leo Picon usou um conjunto lilás com flores coloridas bordadas, todo feito com tricô.

Virginia apareceu com o biquíni de tricô para as gravações do clipe de Facilita Aí, nova canção de seu marido, o cantor Zé Felipe. O modelito escolhido pela influenciadora misturava tons de laranja e rosa e se tornava uma mistura de biquíni e saída de praia.

Já a atriz Isis Valverde usou o tricô em alguns looks. Em um dos mais ousados, ela surgiu com uma saia verde totalmente vazada, feita em tricô. Já no outro, a estrela das novelas da Globo apareceu com um vestido vermelho com bordados em laranja e amarelo.

A também ex-BBB Mari Gonzalez também já investiu na tendência. Além de um look prata totalmente feito em tricô, a modelo usou um top de biquíni com bordados totalmente colorido, combinando com uma camisa branca para posar em fotos na praia.

