Você sabia? Gloria Groove já atuou com Marcos Mion em novela da Record

Gloria Groove apareceu em novela da Record TV em 2006, quando tinha 11 anos

Uma das artistas mais populares da música pop do Brasil, a drag queen Gloria Groove (28) ficou nacionalmente conhecida nos últimos anos, mas a artista tem mais de 20 anos de carreira. Inclusive, ela já chegou a aparecer em uma novela da Record TV, em 2006 .

Na época, Gloria era conhecida apenas por Daniel Garcia, seu nome de batismo. Aos 11 anos, ele tinha acabado de ser revelado como um dos calouros do programa do Raul Gil, onde fez apresentações surpreendentes no quadro Jovens Talentos.

Mas, afinal, Gloria Groove participou de qual novela da Record TV? A artista esteve em "Bicho do Mato", trama rural protagonizada por André Bankoff e Renata Dominguez. Na produção, Daniel interpretou o jovem Ruy de Sá Freitas, que sofria frieza nas mãos da avó, papel de Beatriz Segall.

No ano passado, Gloria chegou a relembrar a novela ao reencontrar Marcos Mion em uma gravação do "Caldeirão", na TV Globo. O apresentador, que também participou da novela, aproveitou o momento para recriar uma das cenas que os dois fizeram juntos.

"Essa bugou até minha própria cabeça! Sábado a Gloria Groove estará no Caldeirola! Minha ficha que ela é o Danielzinho que fez a novela comigo só caiu lá no dia da gravação. Que orgulho de você, Gloria Groove. Que alegria te ver brilhando tanto, tendo o reconhecimento que merece! E sendo quem você quiser ser", disse Mion.

Outro detalhe que poucas pessoas sabem sobre a carreira de Gloria Groove, é que ela também trabalha com dublagem. Ainda assinando como Daniel Garcia, a cantora já estrelou diversas produções internacionais, principalmente da Disney.