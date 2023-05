Regina Braga diz acreditar que todos somos bissexuais e explica teoria

Esposa de Drauzio Varella explicou porque acha que qualquer pessoa pode gostar de homens e mulheres

A atriz Regina Braga expôs sua opinião sobre os seres humanos e sua orientação sexual. Para ela, nós todos temos tendência a sermos bissexuais.

No programa da TV Cultura, o 'Provoca', apresentador por Marcelo Tas, a esposa de Drauzio Varella, há mais de 30 anos, explicou o pensamento. “Eu acho que nós somos bissexuais e que por várias razões a gente vira uma coisa ou outra, num grau ou noutro”, iniciou.

A conversa conversou porque em algum momento ela se declarou bissexual e o assunto foi muito falado na imprensa. Atualmente ela se apresenta como heterossexual, mas disse que poderia se relacionar com uma mulher, se por acaso desenvolvesse o que é preciso para criar um relacionamento.

"Se eu quisesse agora desenvolver isso eu poderia desenvolver, eu tenho ingredientes em mim [...] Mas é porque eu sinto, isso que eu disse é super verdade. Eu sou gay, eu sei o que é isso, porque é uma questão só de circunstância, de carinho, de emocional”, afirma.

Nova peça

No Instagram, Regina disse que voltará aos palcos com uma nova peça homenageando a capital paulista. "Oba! Logo mais estarei voltando ao palco. O espetáculo “SÃO PAULO” vai entrar em temporada no maravilhoso Instituto Tomie Ohtake (Teatro Bravos). A estreia será dia 2/6. Vou postar muito aqui! Estou muito feliz!", escreveu.