Ex-Malhação se assume como pessoa trans não-binária e assume novo nome

Atriz esteve presente em Malhação na edição de 2018, protagonizando primeiro beijo gay da novela da Globo

A atriz Nila, anteriormente conhecida como Pedro Vinicius, declarou que é uma pessoa trans não-binária! Através de suas redes sociais, a famosa conhecida por atuar em Malhação, da Rede Globo, contou que se identifica com os pronomes ela/dela e deu outros detalhes sobre seu processo de transição.

Nila também revelou que preferiu assumir um novo nome para dar início para sua próxima etapa de vida. Ainda no depoimento, ela diz que começou a entender sua identidade há poucos anos atrás, e vem tentando se descobrir cada vez mais.

“Eu sou atriz, sou uma pessoa trans não-binária. Quando eu me apropriei do termo ‘transição’ para falar de não-binariedade, eu estou essencialmente falando para mim mesma porque o meu processo de descobrimento é infinito. Eu estou nesse processo desde 2020 e hoje eu sinto muito a necessidade de mudar o meu nome”, afirmou ela.

“É o nome que que tenho experimentado desde o começo de 2022 e que hoje eu sinto que me contempla não só como a pessoa que eu sou, como também como artista que eu tenho me tornado”, continuou Nila. “Até esse presente momento eu tenho tido muita dificuldade de lidar com isso publicamente porque eu acho que todos nós estamos cientes da dificuldade de emprego de pessoas trans no nosso país”, desabafou. E acrescentou: “Eu posso ter trabalhos de muito nome, mas faço pouquíssimos testes por ano e eu associo isso ao fato de ter pouquíssimos trabalhos para pessoas como eu”, finalizou, esclarecendo que teve medo de se assumir e perder oportunidades profissionais.