Casada, Letícia Colin fala sobre sexualidade: "A favor de possibilidades"

Atriz Letícia Colin falou sobre orientação sexual e seu relacionamento de quase 10 anos

Discreta com a vida pessoa, a esposa de Michel Melamed (47) e mãe de Uri (3), Letícia Colin (33), falou sobre sua sexualidade e se mostrou a favor das possibilidades.

A estrela de 'Todas As Flores' disse como se identifica pela primeira vez durante entrevista ao jornal EXTRA. A fala ocorreu enquanto ela dizia que gostou de sentir um certo poder ao interpretar a vilã Vanessa, que muitas vezes usava o sexo como moeda de troca. “Nunca me perguntaram isso, mas acho que sou uma mulher, cis, hétero. E super a favor de todas as outras possibilidades, que são até mais interessantes que a minha (risos). Acho que cada um tem que ser o que quiser, o que puder ser, o que sentir que faz sentido pra si. É isso que eu quero ensinar para o meu filho”, disse a global.

Ela também contou que está em um processo de desconstrução e descoberta do eu. “Eu considero que estou a caminho de ser livre. Tenho coisas ainda para conhecer, me abrir, desconstruir. Também sou fruto de uma criação que me ensinou a ter medo do meu corpo, aprendemos a nos defender. Ainda tenho essas marcas, mas tenho tentado ir além. Depois de fazer 30 anos, as coisas começaram a melhorar muito. Acho que vai ser bom fazer 40 também nesse sentido”, disse ela.

História de amor com o marido

A atriz conheceu Michel nos bastidores do programa dele, que ia ao ar no Canal Brasil e estão juntos há quase 10 anos. "Nossa trajetória é linda, fico muito orgulhosa", disse.

Ela contou que o segredo para uma relação feliz é a terapia de casal que os dois fazem: "Ouvimos falar de alguém próximo que fazia e pensamos: “Por que não a gente?”. A pessoa contou um relato muito positivo do impacto da terapia no casamento e então decidimos fazer. Acho fundamental, indico demais. Você escuta melhor as coisas, uma demanda, uma sinalização que o outro te dá. E ajuda individualmente também. Falamos do que você idealiza, do que viveu, do que projetou...".