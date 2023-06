Zilu Camargo encanta ao mostrar passeio com o neto, Joaquim: "Amor incondicional"

A socialite Zilu Camargo levou o neto, filho de Camilla Camargo, para se divertir em um parque

Zilu Camargoencantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique ao lado do neto, Joaquim, de três anos, filho mais velho da atriz Camilla Camargo com Leonardo Lessa. Os dois também são pais de Julia, de dois anos.

No clique publicado no feed do Instagram na tarde desta quarta-feira, 7, a socialite, que mora nos Estados Unidos e está passando alguns dias de descanso no Brasil, surgiu brincando com o menino em um parque.

A vovó coruja se derreteu pelo momento ao lado do pequeno. "Dia de parque com ele! Meu neto Joaquim. Amor incondicional", disse Zilu, que nos Stories do Instagram também postou um vídeo do neto brincando todo feliz.

Os fãs ficaram encantados com o registro ente avó e neto. "Amores da minha vida", disse Camilla Camargo. "Netos são tudo na vida da gente. Aproveita esses momentos tão especial", falou uma seguidora. "Aí que lindo, Zilu. Parabéns", escreveu outra. "Que maravilhoso passar o dia com quem a gente ama", comentou uma fã.

Confira a foto de Zilu com o neto:

Zilu brincando com o neto em parque - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Godoi (@zilucamargooficial)

Primeira foto ao lado de Dado Dolabella

A socialite Zilu Camargo encantou seus seguidores ao mostrar que tem uma boa convivência com seu novo genro, o ator Dado Dolabella. Eles apareceram juntos pela primeira vez desde que ele reatou o namoro com a filha dela, Wanessa Camargo. Durante a visita da empresária ao Brasil, eles fizeram uma refeição juntos em casa.

Nos stories do Instagram, ela mostrou para seus seguidores que estava comendo queijos e pães veganos e pediu para mostrar Dado, que é vegano e conhece mais sobre o assunto. Eles apareceram na mesma mesa de jantar e mostrando que se dão bem. Durante o encontro, o filho caçula dela, Igor Camargo, também estava com os dois.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!