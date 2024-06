Zé Felipe aproveita dia de pescaria com a família em nova mansão

O cantor Zé Felipe aproveitou o tempo de descanso para curtir um dia de pescaria ao lado das filhas e dos pais, Poliana Rocha e Leonardo; confira

Nesta quinta-feira, 6, Zé Felipe curtiu um dia de pescaria na nova casa de praia em Mangaratiba, Rio de Janeiro. Por meio das redes sociais, o cantor compartilhou diversos cliques ao lado dos pais, Poliana Rocha e Leonardo, e das filhas, Maria Alice, de três anos de idade, e Maria Flor, de dois.

"Pescaria de hoje", escreveu o marido de Virginia Fonseca. Nos cliques, a família surgiu se divertindo equanto praticava a atividade no tanque, que também faz parte da nova propriedade do casal de influenciadores.

Nos comentários da publicação, os fãs elogiaram o momento de descontração. "Zé, você é bilionário, e não estou falando em dinheiro", pontuou uma internauta. "Perfeito, meu amor, amo estar com vocês", escreveu a vovó das 'Marias', Poliana Rocha. "Que momento fofo e delicioso!", se derreteu Margareth, avó materna das pequenas.

Enquanto isso, Virginia está em São Paulo para gravar mais um episódio do Sabadou com Virginia, seu programa no SBT. Recentemente, o casal compartilhou com os seguidores qual será o ‘presente' deles no Dia dos Namorados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipecantor)

Zé Felipe e Virginia Fonseca mostram casa de praia no Rio

Virginia Fonseca e Zé Felipe usaram as redes sociais na tarde da última quarta-feira, 5, para mostrar os detalhes da casa de praia que eles compraram em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

No vídeo publicado no feed do Instagram, o casal parece fazendo um tour pela mansão ao lado das duas filhas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois. "Apresentamos a vocês nossa mais nova conquista: nossa casa de praia em Mangaratiba - RJ", disse a influenciadora digital no começo da legenda.

"E estamos tão felizes. Desde a primeira vez que viemos pra cá, já apaixonamos. As Marias amaram e tudo conspirou pra dar certo, dela ser nossa. Muita gratidão a Deus e que Ele abençoe sempre esse novo lar, que possamos colecionar muitos momentos bons, risadas e memórias alegres!! Toda honra e glória a Deus, 2024 É NOSSO", completou.

Os fãs celebraram a nova aquisição do casal. "Mais uma conquista de muitas que virão por aí... Merecem muito, amo vocês", disse uma seguidora. "Vocês merecem tanto!! Que benção", escreveu outra. "As Marias pintando a parede, que coisa mais linda!", falou uma fã.

Confira o vídeo: