Virginia Fonseca e Zé Felipe fazem acordo para o Dia dos Namorados

Virginia Fonseca e Zé Felipe decidem qual vai ser o ‘presente' deles de Dia dos Namorados em acordo do casal

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao mostrar o momento em que entrou em acordo com o marido, o cantor Zé Felipe, sobre a celebração do Dia dos Namorados. A data será comemorada na próxima semana, no dia 12 de junho, e eles definiram que não vão se presentear.

Em um story no Instagram, Virginia apareceu perguntando para Zé se ele vai querer um presente de Dia dos Namorados. “O Dia dos Namorados está chegando. Não sei se vou querer presente. Você vai querer?”, disse ela. E ele negou: “A gente já casou, né amor? Já somos mais que namorados”.

Com isso, ela sugeriu: “A gente pode negociar que estamos de boa e que ninguém quer um presente”. Zé concordou com ela e eles fecharam o acordo de não trocar presentes. Os dois combinaram de curtir a data com uma noite de filme juntos.

Vídeo da festa da filha de Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou um vídeo encantador de como foi o dia da festa de aniversário de 3 anos da filha Maria Alice, fruto do casamento com Zé Felipe. Ela mostrou imagens de como foi a preparação da filha para o evento, a chegada deles no local da festa e também a diversão de toda a família na celebração.

"Um pouquinho do que foi a festa da Maria Alice, foi tudo simplesmente perfeito!!! Esse ano falei que não ia fazer nada além de um bolo… Mas n conseguimos kkk a Maria Alice é uma filha maravilhosa e merece o mundo todo", disse ela.

E completou: "Meu coração hoje (e todos os dias da minha vida) está só gratidão!! Gratidão a Deus por nos possibilitar fazer uma festa dessa, gratidão pela nossa saúde, gratidão pela nossa família linda e por amigos especiais que estiveram lá. Sou só GRATIDÃO!! OBRIGADA!! VIVA MARIA ALICE 3 ANOS!!".