Virginia Fonseca bate recorde de audiência poucos meses após estreia no SBT

Fenômeno na internet, Virginia Fonseca já é sucesso no SBT e alcançou recorde de audiência com o 'Sabadou com Virginia'; confira os números

O último sábado, 1, foi marcante para o SBT! Além de alcançar uma boa audiência com a transmissão da final da Champions League e do Circo do Tiru, o fênomeno Virginia Fonseca também conquistou bons números com seu programa na emissora.

Na noite de sábado, quando foi transmitido o episódio mais recente da atração, o 'Sabadou com Virginia' marcou a melhor audiência de todas as exibições, segundo dados divulgados pelo portal RD1.

A atração que estreou no dia 6 de abril deste ano acumulou 4,9 pontos de média, 10% de share e garantiu a vice-liderança com 72% mais audiência que a Record - que ficou na terceira colocação, com 2,9 pontos de média. O programa teve um crescimento de 22% em relação à estreia, no dia 06/04.

No último final de semana, o programa recebeu a cantora Simone Mendes e a musa fitness Gracyanne Barbosa. A cantora contou detalhes da gravação do seu último DVD, Cantando Sua História, no Ceará, e soltou a voz para o público.

Já Gracyanne, falou abertamente sobre o processo de separação com o cantor Belo e relembrou com carinho o longo período que viveu como dançarina do Tchakabum.

Confira a chamada do último programa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia Fonseca revela o motivo de ausência em leilão de Neymar Jr

Novamente, Virginia Fonseca foi uma das estrelas do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. Isso porque a influenciadora digital teve uma viagem entre as experiências leiloadas para ajudar a arrecadar fundos. No entanto, desta vez, a apresentadora não compareceu ao evento e usou as redes sociais para revelar o motivo de forma discreta.

Em seu perfil no Instagram, a esposa Zé Felipe contou que pegou o jatinho da família e viajou com as filhas, Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois aninhos, e o pequeno José Leonardo, que ainda está na barriga. Pouco depois, ela revelou o destino, mas para surpresa dos fãs, não foi em São Paulo, onde aconteceu o evento do jogador.

Desta vez, Virginia se ausentou do evento para curtir uma temporada de descanso com sua família em uma mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, a influenciadora digital posou ao lado do marido em um momento de relaxamento e explicou o motivo da viagem: “Por cá descansando com a família”, ela escreveu na legenda.

Além disso, a influenciadora digital aproveitou a oportunidade e se derreteu pelo mais novo herdeiro: “E a barriguinha de longe já dá para ver. Entramos no sétimo mês do Zé Leonardo, que Deus abençoe”, ela escreveu sobre o terceiro filho. Vale lembrar que no ano passado, Virginia foi uma das estrelas do evento do jogador de futebol.