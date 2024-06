Virginia Fonseca e Zé Felipe mostram casa de praia no Rio: "Nova conquista"

Nas redes sociais, Virginia Fonseca e Zé Felipe mostraram os detalhes da casa de praia que compraram em m Mangaratiba, no Rio de Janeiro

Virginia Fonseca e Zé Felipe usaram as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 5, para mostrar os detalhes da casa de praia que eles compraram em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

No vídeo publicado no feed do Instagram, o casal parece fazendo um tour pela mansão ao lado das duas filhas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois. "Apresentamos a vocês nossa mais nova conquista: nossa casa de praia em Mangaratiba - RJ", disse a influenciadora digital no começo da legenda.

"E estamos tão felizes. Desde a primeira vez que viemos pra cá, já apaixonamos. As Marias amaram e tudo conspirou pra dar certo, dela ser nossa. Muita gratidão a Deus e que Ele abençoe sempre esse novo lar, que possamos colecionar muitos momentos bons, risadas e memórias alegres!! Toda honra e glória a Deus, 2024 É NOSSO", completou.

Os fãs celebraram a nova aquisição do casal. "Mais uma conquista de muitas que virão por aí... Merecem muito, amo vocês", disse uma seguidora. "Vocês merecem tanto!! Que benção", escreveu outra. "As Marias pintando a parede, que coisa mais linda!", falou uma fã.

