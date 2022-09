Ticiane Pinheiro encanta ao mostrar as filhas brincando em tirolesa de parquinho

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou Rafaella Justus e Manuella brincando juntas em parquinho

CARAS Digital Publicado em 04/09/2022, às 18h26

Ticiane Pinheiro (46) encantou os seguidores das redes sociais neste domingo, 4, ao mostrar suas duas filhas brincando juntas. Nas imagens compartilhada nos Stories do Instagram, Rafaella Justus (13) e Manuella (3) aparecem se divertindo em uma tirolesa de um parquinho.

Para se proteger do frio, a caçula da apresentadora está usando uma touca de panda, além disso, ela está com uma calça estampa, botas e jaqueta. Já a primogênita da famosa está de calça jeans, um moletom branco e boné.

Rafa, vale dizer, é fruto do relacionamento de Ticiane com o empresário Roberto Justus (67). Já Manuella é filha da apresentadora do Hoje em Dia com o jornalista da TV Globo, Cesar Tralli (51).

Confira as fotos de Rafaella Justus e Manuella brincando juntas:

Filha de Ticiane surge estilosa

Rafa Justus encantou os seguidores nas redes sociais ao posar produzida para uma festa! Na noite desta última sexta-feira, 02, a adolescente exibiu look escolhido para aniversário de uma amiga e colecionou elogios da web. Nas imagens, ela apareceu de vestido preto de alcinha e com maquiagem leve. "Noite especial", disse Rafa Justus na legenda da postagem.

