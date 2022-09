Filha de Ticiane Pinheiro surge estilosa de vestido para festa e recebe elogios: ''Uma mocinha''

Rafa Justus, herdeira de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, compartilha fotos maquiada e exibe look para festa

Rafa Justus (13), herdeira de Ticiane Pinheiro (46) e Roberto Justus (67), encantou os seguidores nas redes sociais ao posar produzida para festa!

Na noite de sexta-feira, 02, a adolescente exibiu look escolhido para aniversário de uma amiga e colecionou elogios da web.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, que é monitorado pela família e soma mais de 1,3 milhões de seguidores, ela apareceu de vestido preto de alcinha e com maquiagem leve.

"Noite especial", disse Rafa Justus na legenda da postagem.

"Está divina!!! Maravilhosa!!! Deslumbrante!!! Showwwwwww de charme e beleza pura.Beijos, vovó. Linda, charmosa e graciosa", babou aavó Helô Pinheiro nos comentários do post. "Deusinha. Mini Me", comparou Ticiane. "Minha gatinha linda! Amo demais!", disse Justus. "Que linda", "Cadê a bebê Rafa??? Gente como cresce assim ?? Que linda Rafinha, mocinha gente", "Você é a sua mãe escrita, Rafinha! Linda!", "Tá uma mocinha já", disseram ainda os internautas.

Ticiane Pinheiro posa com parceiros de trabalho

Na sexta-feira, 02, Ticiane Pinheiro compartilhou diversas fotos nos bastidores do programa matinal, Hoje em Dia. Na web, ela exibiu os detalhes do look usado para apresentar o programa e posou sorridente e belíssima com um macacão verde brilhante, e, claro, roubou a cena entre seus seguidores. Em alguns cliques, a loira surgiu ao lado de produtores e dos apresentadores César Filho e Renata Alves, seus companheiros na Record.

