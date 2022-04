Thiago Fragoso posta foto ao lado dos filhos e se declara: ''Melhor lugar do mundo''

O ator Thiago Fragoso encantou os seguidores ao publicar uma foto com os filhos, Benjamin e Martin

CARAS Digital Publicado em 12/04/2022, às 21h32

Thiago Fragoso(40) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique em família.

Nesta terça-feira, 12, o ator compartilhou em seu Instagram uma foto ao lado dos filhos, Benjamin (11) e Martin (1), fruto de seu relacionamento com Mari Vaz (43), e se declarou.

"Melhor lugar do mundo... Flagra da @marivaz", afirmou o artista na legenda da publicação.

O registro recebeu vários elogios dos seguidores. "Família linda", disse uma internauta. "Que gracinha", escreveu outra. "O amor mais lindo deste mundo, o mais incondicional que possa existir", afirmou uma fã. "Só vejo amor nesta foto. Família linda demais", de derreteu mais uma.

17 anos de casados

Thiago Fragoso e Mariana Vaz completaram 17 anos de casados e trocaram declarações na web nas Bodas de Rosas. Para comemorar a data, eles aproveitaram o dia de descanso no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Ao publicar um clique na piscina do hotel coladinho com a amada ele se declarou para a esposa. "Te amo."

Confira: