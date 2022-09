Thales Bretas encanta ao mostrar os filhos passando creme em suas pernas: "Os papéis começam a inverter"

Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas mostra Gael e Romeu passando creme em suas pernas após o banho

CARAS Digital Publicado em 04/09/2022, às 20h28

Thales Bretas (33) decidiu dividir um momento de intimidade com os filhos, Gael (3) e Romeu (3), fruto de seu relacionamento com o ator e humorista Paulo Gustavo (1978 - 2021).

Neste domingo, 4, o médico dermatologista compartilhou nos Stories do Instagram alguns registros em que os filhos aparecem passando creme hidratante em suas pernas após o banho, e brincou com o momento.

"Quando os papéis começam a inverter... Não vejo a hora! Três anos passando creme todo dia depois do banho. Aguardem minha senescência, Gael e Romeu! Vou caprichar nas fraldas", disse ela.

Recentemente, Thales compartilhou uma cena de muito amor com o filho, Gael. No registro fofo publicado no Instagram, o viúvo de Paulo Gustavo aparece deitado na cama curtindo um chamego com o pequeno. "Dia da preguiça por aqui… adiantando o domingo", escreveu o papai coruja na legenda da publicação.

Confira os cliques de Gael e Romeu passando creme em Thales Bretas:

Reprodução/Instagram

Reprodução/Instagram

