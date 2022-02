Tatá Werneck encanta ao mostrar Clara Maria falando 'papai e mamãe': ''Minha maior benção''

Tatá Werneck compartilhou um vídeo em que a filha, Clara Maria, aparece falando 'papai e mamãe' e se derreteu pelo momento

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 16h27

Tatá Werneck(38) encantou os seguidores ao compartilhar um vídeo fofo da filha, Clara Maria (2).

No vídeo compartilhado no feed do Instagram nesta sexta-feira, 4, a menina vê uma foto da apresentadora ao lado de Rafael Vitti (26) e ao ser questionada sobre as pessoas que estão no porta retratos, ela responde 'papai e mamãe'.

Ao compartilhar o registro, Tatá se derreteu: "Ver essa senhora falando Papai e Mamãe é minha maior benção! Eu te amo! Estou com muita saudade meu amor!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com a publicação. "Fofura", disse uma seguidora. "É a experiência mais linda desse mundo", falou outra. "Que coisa mais linda!", comentou uma internauta. "Que fofinha, não aguento. É muito amor", escreveu uma fã.

Mudança no visual

Tatá Werneck surgiu nas redes sociais com um novo visual. A apresentadora, que é a nova jurada do The Masked Singer Brasil, compartilhou no feed do Instagram um registro em que aparece com os fios mais curtos, na altura do ombro.

