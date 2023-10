Sthefany Brito surge em clique encantador com o filho, Antonio Enrico

A atriz Sthefany Brito encantou os seguidores das redes sociais ao postar uma nova foto com o filho

Sthefany Brito, de 36 anos, encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique ao lado do filho, Antonio Enrico, de 2 anos. O menino é fruto de seu relacionamento com o empresário Igor Raschkovscky, com quem está junto há 12 anos.

Na foto postada no feed do Instagram, a artista aparece sorridente ao lado do herdeiro, que está se divertindo na festinha de aniversário de uma amiguinha, e falou sobre como ele cresceu. "Ele vai fazer 3 anos e o rosto dele já é quase do tamanho do meu! Meu menino 'gande'", disse a artista na legenda da publicação.

Os seguidores se derreteram com a foto. "Lindos", escreveu uma fã. "A criança mais linda que eu já vi. Parabéns. Deus abençoe a família de vocês", afirmou outra. "Lindo da tia Gio", falou a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank. "Coisa linda", disse a atriz Pérola Faria.

Recentemente, Sthefany passou um susto com Enrico e desabafou sobre o ocorrido nas redes sociais. O menino precisou ser internado em um hospital após ser picado por um mosquito perto do olho. Ela revelou que o filho foi diagnosticado com celulite ocular.

"No sábado, um mosquito picou perto do olho dele. E ele ficou com o olhinho um pouco inchado, nada demais. Eu dei o antialérgico, porque já tinha acontecido algumas vezes e o antialérgico era o suficiente. No domingo, ele acordou com o olhinho direito completamente inchado, vermelho e fechado. Ele não conseguia abrir o olho e a pediatra falou: hospital. Eu lembro da minha perna bambear quando ouvi a palavra hospital. Ela falou: isso é celulite ocular. Com a picada do mosquito virou porta de entrada de bactéria. Ele deve ter coçado com a mão suja e dito e feito. Fomos e lá ficamos até hoje", explicou a atriz em um trecho do desabafo.

Confira a publicação:

Aniversário do Kayky Brito

Kayky Brito completou 35 anos de vida nesta última sexta-feira, 6, e ganhou uma homenagem especial de sua irmã, Sthefany Brito, e de sua mãe, Sandra Brito. A atriz recordou no feed do Instagram uma foto de quando os dois eram crianças e agradeceu pela segunda chance que ele recebeu.

"Te amo nessa e em todas as nossas vidas juntos! Viva você, sua vida, sua segunda chance e tudo que Deus tem reservado pra você!", escreveu a artista na legenda. A mãe de Kayky também fez questão de celebrar o aniversário do herdeiro nas redes sociais. "Obrigada meu Deus... estamos juntos e misturados (frase do alemão) gratidão pelas nossas vidas... Viva o Kayky... Te amo incondicionalmente", declarou Sandra. Veja as publicações!