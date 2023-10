Mãe e irmã de Kayky Brito celebram aniversário de 35 anos do ator

Sandra e Sthefany Brito celebraram o aniversário de Kayky Brito com homenagens nas redes sociais

Kayky Brito completou 35 anos de vida nesta sexta-feira, 6, e ganhou uma homenagem especial de sua irmã, Sthefany Brito, e de sua mãe, Sandra Brito. O ator, vale lembrar, deixou o hospital há uma semana, após ficar 27 dias internado devido o grave acidente que sofreu.

No feed do Instagram, a atriz recordou uma foto de quando os dois eram crianças e agradeceu pela segunda chance que ele recebeu. "Te amo nessa e em todas as nossas vidas juntos! Viva você, sua vida, sua segunda chance e tudo que Deus tem reservado pra você!", escreveu a artista na legenda da publicação.

A mãe de Kayky também fez questão de celebrar o aniversário do herdeiro nas redes sociais. "Obrigada meu Deus... estamos juntos e misturados (frase do alemão) gratidão pelas nossas vidas... Viva o Kayky... Te amo incondicionalmente", declarou Sandra na postagem.

Os fãs do ator deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Que Deus continue abençoando imensamente. Sempre fui e continuarei fã dos dois", disse uma seguidora. "Deus é maravilhoso, ouviu nossas orações. Que seu irmão tenha uma ótima recuperação", desejou outra. "Deus abençoe muito vocês", disse o ex-BBB Rodrigo Mussi. "Deus é perfeito", falou a atriz Roberta Rodrigues. "Amém! Seus lindos!! Amo desde sempre!! Parabéns Ykles brabo!! Feliz novo ciclo! Chuva de bençãos!!", escreveu o ator Dado Dolabella.

Motorista que atropelou Kayky Brito diz se quer visitar o ator após o acidente

O motorista Diones Coelho, que foi quem atropelou o ator Kayky Brito em uma avenida no Rio de Janeiro, respondeu uma dúvida dos fãs nas redes sociais. Ele foi questionado se pretende visitar o ator após tudo o que aconteceu e ele confirmou.

"Com certeza é um desejo do meu coração. Só que depende da família liberar. Eles liberando, com certeza você vão ver esse encontro, a gente vai estar junto para poder selar e virar essa página, e cada um seguir a sua vida bem e com Deus [...]", contou ele. V