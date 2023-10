Motorista que atropelou Kayky Brito diz se quer visitar o ator após o acidente

Motorista Diones Coelho responde pergunta de fã sobre possível encontro com Kayky Brito após atropelamento

O motorista Diones Coelho, que foi quem atropelou o ator Kayky Brito em uma avenida no Rio de Janeiro, respondeu uma dúvida dos fãs nas redes sociais nesta quinta-feira, 5. Ele foi questionado se pretende visitar o ator após tudo o que aconteceu e ele confirmou.

Por meio dos stories do Instagram, o rapaz contou que tem o desejo de encontrar Kayky pessoalmente, mas isso só vai acontecer quando a família do ator permitir.

"Com certeza é um desejo do meu coração. Só que depende da família liberar. Eles liberando, com certeza você vão ver esse encontro, a gente vai estar junto para poder selar e virar essa página, e cada um seguir a sua vida bem e com Deus. Vou falar do amor de Deus para ele, tem um propósito nisso tudo. No tempo de Deus, eles me liberando para poder vê-lo, é um desejo que eu tenho e quero, dependo só deles liberar. Agradeço o carinho de vocês e as mensagens e o apoio desde sempre”, afirmou.

Vale lembrar que a investigação policial sobre o atropelamento de Kayky Brito chegou à conclusão de que o motorista de aplicativo não teve culpa no dia do acidente. O laudo da perícia revelou que o motorista dirigia a uma velocidade de 48 km/h na hora do impacto, sendo que a via permite a velocidade de 70 km/h. Além disso, o motorista não havia bebido, dirigia com atenção e prestou socorro. Outro ponto destacado no laudo mostra que o motorista não teve tempo hábil de reação. O documento mostrou que Kayky Brito iniciou a sua ação de atravessar a avenida quando o carro estava a menos de 10 metros dele, sendo que o necessário para evitar uma colisão é de 26 metros. Com isso, o motorista não teve tempo de reagir ao ver o ator.

“Entendemos que todos os elementos colhidos em depoimentos, laudos e vídeos, além da atitude de socorrer a vítima, isentam o motorista de qualquer responsabilidade”, informou o delegado Ângelo Lages ao G1. Agora, o inquérito será encaminhado ao Ministério Público e a Polícia Civil vai solicitar o arquivamento do caso.

As primeiras fotos de Kayky Brito após o acidente

Kayky Brito recebeu alta do hospital, após quase quatro semanas internado por ter sido atropelado, e Sandra, mãe do ator, postou as primeiras fotos do filho ao lado da família. Na legenda, ela falou sobre o período em que o artista se recuperava.

"Foram dias bem difíceis, dias de muito choro, dias de muita tristeza, dias de decisões. Todas as manhãs eu acordava, chorava muito e conversa com Deus. Ele me acalmava e me levantava. Implorava para ele não soltar a mão do meu filho e assim ele fez. Quando voltava cansada e por muitas vezes sem forças para falar, eu fechava os olhos... não conseguia segurar minhas lágrimas e sentia Deus me abraçando. Ele me dizia: 'sou eu que te faz levantar todos os dias, sou eu quem vai levantar seu filho'. Estou escrevendo e chorando muito porque gratidão é pouco para Jesus Cristo", disse.