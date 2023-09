KayKy Brito surge em primeiras fotos com família após acidente: 'Ganhou uma nova vida'

Kayky Brito recebeu alta do hospital e apareceu em primeiras fotos com a família

Kayky Brito recebeu alta do hospital, após quase quatro semanas internado por ter sido atropelado, e Sandra, mãe do ator, postou as primeira fotos do filho ao lado da família. Na legenda, ela falou sobre o período em que o artista se recuperava.

"Foram dias bem difíceis, dias de muito choro, dias de muita tristeza, dias de decisões. Todas as manhãs eu acordava, chorava muito e conversa com Deus. Ele me acalmava e me levantava. Implorava para ele não soltar a mão do meu filho e assim ele fez. Quando voltava cansada e por muitas vezes sem forças para falar, eu fechava os olhos... não conseguia segurar minhas lágrimas e sentia Deus me abraçando. Ele me dizia: 'sou eu que te faz levantar todos os dias, sou eu quem vai levantar seu filho'. Estou escrevendo e chorando muito porque gratidão é pouco para Jesus Cristo", disse.

Acompanhada do marido Joseph, da filha, Sthefany Brito, e do genro, Igor Raschkovscky, Sandra fez questão de registrar o momento especial. "Obrigada pelas mensagens, orações e carinho de todos vocês. Vocês não tem noção como tudo isso nos fortaleceu. Um agradecimento especial a @sthefanybrito @igorraschkovsky @ksbrito. Estivemos todos unidos todos os dias, na alegria e na tristeza. Como diz o Kayky, tudo junto e misturado. Amo vocês e acreditem: as orações e carinhos de vocês nos uniram cada vez mais nesse corrente de amor", afirmou.

"Agradeço de coração e demorei para postar porque queria estar no mesmo lugar, que ajoelhei e implorei pela vida do meu filho. Estou aqui de joelhos agradecendo. Obrigada, Deus. Meu filho também ganhou uma nova vida. Deus é poderoso e nunca falha. Deus é perfeito. Meu coração mais uma vez está explodindo de felicidade. Te amo, meu Pai. Obrigada por acreditar na minha família, obrigada pelas novas oportunidades de vida. Queria conseguir abraçar todos vocês mas sintam-se abraçados. Amo vocês", finalizou.