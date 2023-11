Sthefany Brito encanta ao mostrar o filho com cachorrinho de estimação

A atriz Sthefany Brito encantou os seguidores das redes sociais ao postar cliques encantadores do filho, Antonio Enrico, com Tino

Sthefany Brito explodiu o fofurômetro das redes sociais na noite desta quinta-feira, 23, ao postar novas fotos do filho, Antonio Enrico, de três anos, fruto do seu relacionamento com o empresário Igor Raschkovsky, com quem está casada há cinco anos.

Nas fotos postada no feed do Instagram, o menino aparece todo sorridente ao lado de Tino, o cachorro de estimação da família, e a mamãe coruja ficou toda encantada ao registrar o momento fofo entre eles. "Tino e seu fã n.1", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Os seguidores se derreteram pelos cliques nos comentários. "Que amor", disse uma fã. "Que coisinhas mais lindas desse mundo", escreveu outra. "Muito fofo", falou uma seguidora. "Imagem de puro amor!", comentou mais uma.

O filho de Sthefany, vale lembrar, completou três anos no dia 1º de novembro, e na ocasião, ele ganhou um café da manhã especial da mamãe coruja. No Instagram, a atriz postou um vídeo mostrando os detalhes da comemoração intimista.

Na gravação, ela e o marido mostram o pequeno acordando, e em seguida, cantando o 'parabéns pra você' com um bolinho de chocolate. "Bom dia pro amor da minha vida, meu menino "gande" que acordou com 3 anos e ganhou o primeiro café da manhã na cama da vida dele!! Eu só agradeço a Deus a benção de ter sido escolhida por você e confiada por Deus!!", disse ela em um trecho da postagem.

Confira as fotos:

Perrengue na festa de aniversário do filho

Recentemente, Sthefany Brito usou suas redes sociais para dividir detalhes dos bastidores da festa de aniversário de seu filho com o empresário Igor Raschkovsky, o pequeno Antonio Enrico, que completou três aninhos. A atriz contou que organizou a celebração de última hora, mas passou por um perrengue após ser pega de surpresa com um pedido do menino.

"Eu não ia fazer nada, foi de última hora, super em cima, por isso foi algo menorzinho. Ele estava em uma fase de super-heróis. Na minha cabeça o tema da festa não tinha nem que perguntar para ele. Mas como mãe eu fiz o meu papel de perguntar qual seria o tema. Vai ser de super-herói", revelou ela ao pequeno, que não concordou com a tema: "Não, vai ser de Tartaruga Ninja", respondeu ele. "Aí eu falei, 'acho que eu não entendi’ (...) Só que assim, ele nunca viu esse desenho, nunca falei, ele não tem nenhum brinquedo, nada que lembre", relatou a atriz. Confira a história completa!