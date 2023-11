Sthefany Brito revela perrengue na festa de aniversário do filho, Enrico: “Fiquei chocada”

Sthefany Brito foi surpreendida com pedido inusitado do filho, Antonio Enrico, nos bastidores da celebração de seus três aninhos

Nesta quarta-feira, 8, Sthefany Brito usou suas redes sociais para dividir detalhes dos bastidores da festa de aniversário de seu filho com o empresário Igor Raschkovsky, o pequeno Antonio Enrico, que completou três aninhos. A atriz contou que organizou a celebração de última hora, mas passou por um perrengue após ser pega de surpresa com um pedido do menino.

Através dos stories do Instagram, Sthefany revelou que decidiu fazer a celebração às pressas, devido aos recentes acontecimentos em sua família: “Eu não ia fazer nada, foi de última hora, super em cima, por isso foi algo menorzinho”, disse a atriz, que passou por momentos delicados após o atropelamento e a recuperação do irmão, o ator Kayky Brito.

Mesmo assim, a artista começou a preparar a festinha na temática super-heróis, quando decidiu confirmar com o filho: “Ele estava em uma fase de super-heróis. Na minha cabeça o tema da festa não tinha nem que perguntar para ele. Mas como mãe eu fiz o meu papel de perguntar qual seria o tema”, ela contou.

“Vai ser de super-herói”, Sthefany contou a novidade ao pequeno, que não concordou com a tema: “Não, vai ser de Tartaruga Ninja”, o menino surpreendeu a mãe com a resposta: “Aí eu falei, ‘acho que eu não entendi’ (...) Só que assim, ele nunca viu esse desenho, nunca falei, ele não tem nenhum brinquedo, nada que lembre”, a atriz relatou.

O pedido especial do pequeno trouxe surpresas inesperadas e Sthefany precisou mudar o tema da celebração de última hora: “Fiquei chocada”, ela contou sobre o pedido. A atriz explicou ainda que o menino conheceu o desenho por conta de algum coleguinha e que ela ficou feliz com a decisão, pois assistia ao programa infantil com seu irmão.

Por fim, a famosa foi surpreendida mais uma vez ao questionar o que Enrico gostaria de ganhar de presente. Apesar da sugestão da atriz para que o menino escolhesse um boneco na temática da festa, Antonio Enrico, cheio de vontades próprias, contrariou a mãe novamente ao pedir um boneco de super-herói: "Só me surpreende", a mamãe brincou.

Em meio aos perrengues de planejar novamente o evento, Sthefany conseguiu deixar o pequeno contente com o resultado. Nos registros compartilhados em seu perfil no Instagram, Enrico aparece se divertindo vestido de Tartaruga Ninja ao lado de seus amiguinhos e familiares; confira os cliques da celebração:

