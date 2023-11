Sthefany Brito mostra fotos do festão temático de seu filho

Após grande dia, Sthefany Brito mostra como foi a festa de aniversário de 3 anos de seu herdeiro, Antonio Enrico

A atriz Sthefany Brito comemorou os três anos de seu único filho com o marido Igor Raschkovscky, Antonio Enrico, com uma festa temática. Após fazer uma pequena comemoração em casa para o menino, ela não deixou de organizar um grande evento.

Em sua rede social, a artista postou os registros do festão do garoto que teve como tema o desenho das Tartarugas Ninjas. Fantasiado, o sobrinho de Kayky Brito celebrou seu terceiro ano de vida com os familiares em um espaço todo decorado.

"Segunda teve bolo, parabéns e o tartaruga ninja mais lindo dessa vida! Viva meu escorpiaozinho! Com toda sua braveza e intensidade estaremos sempre juntos pro que der e vier nessa vida", disse Sthefany Brito ao exibir os cliques.

Ainda nos últimos dias, a famosa mostrou a surpresa que fez para o herdeiro em casa e refletiu sobre a experiência de ser mãe. "Te ver crescer, evoluir, aprender é uma dádiva diária! Sou a mamãe mais feliz desse mundo! E desejo que Papai do Céu e seu anjinho da guarda te guardem e te protejam! De resto, seu pai e sua mãe e toda sua família estão aqui pra você! Seja feliz meu menino "gande", você é nosso pedacinho de Deus aqui na Terra! Te amo com a força da minha alma!", declarou ela, finalizando a postagem.

Problema de saúde do filho

No mês passado, a atriz Sthefany Brito surpreendeu os fãs ao contar que o filho, Antonio Enrico, foi internado e precisou ficar hospitalizado por alguns dias. "No sábado, um mosquito picou perto do olho dele. E ele ficou com o olhinho um pouco inchado Eu dei o antialérgico, porque já tinha acontecido algumas vezes e o antialérgico era o suficiente."

"No domingo, ele acordou com o olhinho direito completamente inchado, vermelho e fechado. Ele não conseguia abrir o olho e a pediatra falou: hospital. Eu lembro da minha perna bambear quando ouvi a palavra hospital. Ela falou: isso é celulite ocular. Com a picada do mosquito virou porta de entrada de bactéria. Ele deve ter coçado com a mão suja e dito e feito. Fomos e lá ficamos até hoje", revelou a atriz. Confira o desabafo completo!