Filho de Sthefany Brito completa 3 anos e ganha café da manhã especial

A atriz Sthefany Brito preparou um café da manhã especial para comemorar o aniversário do filho, Antonio Enrico

Sthefany Britoencantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a surpresa que preparou para o filho, Antonio Enrico. O menino, fruto de seu casamento com o empresário Igor Raschkovscky, completou três anos de vida nesta quarta-feira, 1º, e ganhou um café da manhã especial na cama.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou um vídeo mostrando os detalhes da comemoração intimista. Na gravação, ela e o marido mostram o pequeno acordando, e em seguida, cantando o 'parabéns pra você' com um bolinho de chocolate.

Ao dividir o registro, Sthefany celebrou o aniversário de Enrico. "Bom dia pro amor da minha vida, meu menino "gande" que acordou com 3 anos e ganhou o primeiro café da manhã na cama da vida dele!! Eu só agradeço a Deus a benção de ter sido escolhida por você e confiada por Deus!!", começou.

"Te ver crescer, evoluir, aprender é uma dádiva diária! Sou a mamãe mais feliz desse mundo! E desejo que Papai do Céu e seu anjinho da guarda te guardem e te protejam! De resto, seu pai e sua mãe e toda sua família estão aqui pra você! Seja feliz meu menino "gande", você é nosso pedacinho de Deus aqui na Terra! Te amo com a força da minha alma!", declarou ela, finalizando a postagem.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Problema de saúde do filho

No mês passado, a atriz Sthefany Brito surpreendeu os fãs ao contar que o filho, Antonio Enrico, foi internado e precisou ficar hospitalizado por alguns dias. "No sábado, um mosquito picou perto do olho dele. E ele ficou com o olhinho um pouco inchado Eu dei o antialérgico, porque já tinha acontecido algumas vezes e o antialérgico era o suficiente."

"No domingo, ele acordou com o olhinho direito completamente inchado, vermelho e fechado. Ele não conseguia abrir o olho e a pediatra falou: hospital. Eu lembro da minha perna bambear quando ouvi a palavra hospital. Ela falou: isso é celulite ocular. Com a picada do mosquito virou porta de entrada de bactéria. Ele deve ter coçado com a mão suja e dito e feito. Fomos e lá ficamos até hoje", revelou a atriz. Confira o desabafo completo!