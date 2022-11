Sorocaba encanta ao mostrar passeio com o filho, Theo: "Para sempre na memória"

O cantor Sorocaba postou alguns cliques de um passeio especial ao lado do filho mais velho, Theo

CARAS Digital Publicado em 05/11/2022, às 16h20

O cantor Sorocaba(42) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado do filho mais velho, Theo, fruto de seu relacionamento com Biah Rodrigues (25).

Em seu perfil no Instagram, o sertanejo mostrou que estava fazendo um passeio à beira do lago com o primogênito, e falou sobre o momento especial entre pai e filho.

"Aqueles momentos que ficam para sempre na memória... 'fazendo nada e ao mesmo tempo fazendo tudo'", se derreteu o papai coruja na legenda da publicação.

Os fãs do cantor ficaram encantados com as fotos. "Que lindos", disse uma seguidora. "Momentos únicos, muito amor envolvido", comentou outra. "Que fofura. Que Deus abençoe essa família linda", falou uma fã.

Além de Theo, Sorocaba e Biah também são pais de Fernanda. A menina completou recentemente 11 anos de vida e ganhou uma visita inusitada ao comemorar da data. A família recebeu Mickey e a Minnie, e tiraram fotos fofíssimas com os personagens.

