Filha de Sorocaba completa 11 meses e recebe visita inusitada

A filha caçula do cantor Sorocaba recebeu os personagens da Disney

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 16h55

O papai Sorocaba e a mamãe Biah Rodriguez celebraram os 11 meses da filha Fernanda. Para comemorar, junto ao filho Theo, receberam uma visita inusitada, que gerou cliques incríveis.

A família recebeu Mickey e a Minnie e tiraram fotos fofíssimas com os personagens. "Lindos!!! Parabéns Fernandinha", escreveu uma fã nas imagens postadas no perfil das crianças no Instagram. Em uma das fotos, Biah dá um beijo no nariz de Minnie.

Vale lembrar que os 'mêsversários' da filha do casal são sempre muito bem comemorados, sendo que nos 10 meses, o tema da festa foi a Barbie, com todos vestido a caráter, decoração rosa por todo o lado e muitos balões. Essa família sabe como dar uma festa.

Confira as fotos do momento mágico de Sorocaba, Biah Rodriguez, Theo e Fernanda: