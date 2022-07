Simpatia pura! Lázaro Ramos posa com os filhos em momento raro

O ator Lázaro Ramos surgiu de mãos dadas com os filhos Maria Antonia e João Vicente no cinema

O ator Lázaro Ramos (43) surgiu em um momento raríssimo ao lado dos filhos durante uma sessão de cinema no Rio de Janeiro na manhã deste domingo, 3.

Na companhia de Maria Antonia (5) e João Vicente (11), o artista esbanjou simpatia ao posar de mãos dadas com os herdeiros.

O trio marcou presença na pré-estreia de Pluft o Fantasminha, adaptação da obra de Maria Clara Machado pelas mãos da diretora Rosane Svartman, que reuniu famosos no Barra Shopping.

Vale ressaltar que as crianças são frutos do casamento de Lázaro Ramos com Taís Araujo (43) e é raro os pequenos aparecerem nas redes sociais dos pais.

CONFIRA O MOMENTO RARO DE LÁZARO RAMOS COM OS FILHOS