Simone Mendes encanta seguidores ao compartilhar fotos em família

A cantora Simone Mendes surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar fotos da família em parque de diversões

Nesta segunda-feira, 3, Simone Mendes encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos em família.

A irmã e ex-dupla de Simaria, posou para alguns cliques no parque de diversões Animal Kingdom, um dos parques da Disney.

Simone surgiu ao lado do marido Kaká Diniz e abraçada com o filho Henry em uma das fotos. Ainda nos cliques, Kaká levava a filha mais nova do casal, Zaya, nos ombros.

“Oi ERRO! Esse aqui é meu MAIOR ACERTO! Minha base... minha família”, escreveu a artista na legenda da postagem contendo seis fotos.

Nos comentários, Kaká Diniz marcou presença e se declarou para a família: “Meus amores! Como eu amo vocês”. E a cantora Solange Almeida comentou: “Uma bênção”.

Os seguidores de Simone também adoraram a publicação e rasgaram elogios nos comentários! “Lindos”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Amores meus”.

