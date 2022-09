Sabrina Sato mostra reencontro com Zoe após temporada na Semana de Moda na Europa

A apresentadora Sabrina Sato dividiu o momento em que reencontra a filha, Zoe, após viagem para a Europa

Nesta sexta-feira, 30, Sabrina Sato (41) compartilhou com os seguidores o reencontro emocionante com a filha, Zoe (3), após viagem para a Europa. A apresentadora participou da Semana de Moda e ficou longe da herdeira.

No vídeo, a mamãe coruja mostrou a reação da menina ao rever a mãe após todos esses dias.

"Que saudades meu amor", disparou a artista enquanto abraçava a herdeira, dando beijos. Durante a estadia na Europa, Sabrina chegou a mostrar um vídeo-chamada com Zoe para matar um pouco da saudade.

Na Semana de Moda, Sabrina Sato apareceu deslumbrante usando um look preto nada básico. De vestido curtinho com fenda no limite, ela surgiu arrasadora fazendo poses com muito estilo.

ZOE IMITA BORDÃO SABRINA SATO E ENCANTA

Não tem quem aguente Zoe Sato (3)! Sabrina Sato (41) foi surpreendida com um vídeo da filha imitando o seu bordão e se derreteu. A apresentadora, que está viajando a trabalho, ganhou uma surpresa e tanto da equipe ao compartilharem o momento em que a herdeira manda um recado de saudade e imita o famoso 'É verdade' da matriarca.

"Beijo mamãe, boa viagem! Já tô com saudade! É Verrrrrdade! Ass. ZoZo", escreveram na legenda da publicação.

